Бывший тренер сборной России оценил вклад Челестини в ЦСКА

Экс-тренер Игнатьев заявил, что Челестини привнес в ЦСКА много нового

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высоко оценил работу Фабио Челестини во главе московского ЦСКА. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Челестини привнес много нового в ЦСКА. Изменил состав, многие новые люди влились. Те игроки, которые были ранее задействованы на одних позициях, сегодня комфортно себя чувствуют на других. Происходящее в ЦСКА — это большая заслуга нового штаба», — заявил Игнатьев.

9 июня ЦСКА официально объявил об уходе Николича, который тренировал клуб с 2024 года. Сербский специалист продолжил работу в греческом АЕКе.

ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. Также команда завоевала бронзовые медали чемпионата России.

12 июля уже под руководством нового главного тренера Фабио Челестини ЦСКА выиграл Суперкубок России, обыграв «Краснодар» со счетом 1:0. Этот трофей стал восьмым подобным в истории клуба.

Ранее легенда ЦСКА похвалил тренера за удачное начало сезона.