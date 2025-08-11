Легенда ЦСКА похвалил тренера за удачное начало сезона

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что доволен стартом родной команды в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ребята — молодцы, они с удовольствием играют в футбол, вот на что я обратил внимание. Они не работают, а играют, действительно играют. Вот по-мальчишески, это здорово. Они любят футбол. Они не отрабатывают, как вот иностранцы некоторые, когда приезжают сюда деньги заработать, они рвутся на поле. Я вижу, что они хотят все время играть. Игровая дисциплина очень хорошо поставлена, Челестини провел очень хорошую работу», — заявил Пономарев.

9 августа ЦСКА разгромил «Рубин» в матче 4-го тура РПЛ. Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 5:1.

Уже на 7-й минуте первый мяч забил Кирилл Глебов. На 29-й отличился Данил Круговой, а на 33-й — Игорь Дивеев. На 40-й минуте в составе казанцев забил Мирлинд Даку, а на 44-й — Глебов оформил дубль. Окончательный результат установил Тамерлан Мусаев на 56-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее стали известны подробности о потолке зарплат в РПЛ.