Олимпийская чемпионка Хелиф, провалившая гендерный тест, завершила карьеру

Олимпийская чемпионка Иман Хелиф из Алжира завершила профессиональную боксерскую карьеру после гендерного скандала. Об этом в интервью изданию Nice-Matin заявил бывший менеджер спортсменки Нассера Йесфаха.

«Иман покинула мир бокса, сейчас она все бросила. После того, что случилось на Олимпиаде, она даже не начала заниматься снова и больше не боксирует. Если она станет профессионалом, то ей придется пройти такое же испытание», — сказал менеджер.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) в Индии в 2023 году. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в летних Олимпийских играх — 2024 обеих спортсменок. Хелиф завоевала золото в весе до 66 кг.

4 ноября на сайте Le Correspondent французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал разоблачительный отчет о провалившей гендерный тест алжирской боксерше. Утверждается, что у алжирки было выявлено наличие тестикул. У боксерши не было матки, но вместо этого имеются внутренние яички и микропенис, который напоминает увеличенный клитор. Гормональный тест показал, что у Хелиф был присущий мужчинам уровень тестостерона.

Ранее в IBA призвали Хелиф вернуть золото Олимпиады.