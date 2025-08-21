На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, где продолжит карьеру Сперцян

«Чемпионат»: Сперцян самостоятельно отказался от перехода в «Саутгемптон»
Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян самостоятельно принимал решение об отказе перейти в английский «Саутгемптон». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Отмечается, что «быки» были готовы договориться с английской командой, если бы Сперцян захотел перейти в «Саутгемптон». После разговора с руководством было принято общее решение ждать других вариантов в Европе.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». В прошлом сезоне он помог команде впервые в истории стать чемпионом России. В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Эдуард провел 28 матчей, забил 11 мячей и сделал семь результативных передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 12 очков. Лидирует в чемпионате московский «Локомотив», набрав 13 очков.

Ранее легенда сборной России обещал помочь Сперцяну перед переходом в Англию.

Футбол. Чемпионат России
