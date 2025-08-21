На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренер «ПСЖ» о Сафонове и Забарном: футбол — лучший способ объединять людей

Тренер «ПСЖ» Энрике о Сафонове и Забарном: футбол — лучший способ объединять
Vincent Carchietta/Reuters

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике высказался об отношениях россиянина Матвея Сафонова и украинца Ильи Забарного, отметив, что футбол является лучшим способом объединить людей, передает RMC Sport.

«Спорт и особенно футбол — лучший способ объединять людей, а не разделять их. Спорт и люди важнее политических компромиссов или экономических интересов политиков», — сказал Энрике.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотели купить у английского «Борнмута», отказывался переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, но затем подписал контракт с командой.

17 августа в первом туре чемпионата Франции «ПСЖ» обыграл «Нант» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Витинья на 67-й минуте. Забарный начал матч в стартовом составе, Сафонов — на скамейке запасных.

Ранее во Франции рассказали о будущем Сафонова в «ПСЖ».

