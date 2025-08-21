На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько заплатила за тур российская альпинистка, ждущая спасения на пике Победы

Альпинистка Наговицина, ждущая спасения, заплатила за тур 700 тысяч рублей
natalina_1022/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская альпинистка Наталья Наговицина, которая застряла с переломом ноги на пике Победы в Киргизии, заплатила за тур 400 тысяч рублей, но гид, который повёл за собой группу через сложную горную местность, оказался неопытным, передает Shot .

Сейчас спортсменка не подает признаков жизни. Она находится на высоте 7000 метров при температуре -23 ℃. Спасательный вертолет не может добраться до Наговициной из-за плохих погодных условий. Сейчас там работают спасатели от организатора похода. В компании, устроившей тур, заявили, что спасатели смогут добраться до альпинистки за три дня.

21 августа спасатели планируют добраться до отметки 5800 метров.

С большой долей вероятности у женщины закончились запасы еды и воды, а также газ в горелке, который помогал сохранять тепло в условиях снежного бурана. Облет дроном, совершенный 19 августа, показал, что Наговицина все еще жива и иногда совершает движения.

Ранее сообщалось о том, что спасатели пробиваются к российской альпинистке, которая ждет помощи более недели.

