Стало известно, сколько заплатила за тур российская альпинистка, ждущая спасения на пике Победы

Российская альпинистка Наталья Наговицина, которая застряла с переломом ноги на пике Победы в Киргизии, заплатила за тур 400 тысяч рублей, но гид, который повёл за собой группу через сложную горную местность, оказался неопытным, передает Shot .

Сейчас спортсменка не подает признаков жизни. Она находится на высоте 7000 метров при температуре -23 ℃. Спасательный вертолет не может добраться до Наговициной из-за плохих погодных условий. Сейчас там работают спасатели от организатора похода. В компании, устроившей тур, заявили, что спасатели смогут добраться до альпинистки за три дня.

21 августа спасатели планируют добраться до отметки 5800 метров.

С большой долей вероятности у женщины закончились запасы еды и воды, а также газ в горелке, который помогал сохранять тепло в условиях снежного бурана. Облет дроном, совершенный 19 августа, показал, что Наговицина все еще жива и иногда совершает движения.

Ранее сообщалось о том, что спасатели пробиваются к российской альпинистке, которая ждет помощи более недели.