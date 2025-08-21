Акинфеев высказался о кубке, названном в его честь

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в беседе с «Пятым каналом» высказался о кубке, названном в его честь. Он подчеркнул, что планирует сделать турнир многонациональным, поэтому собирается брать команды из ЮАР, Бразилии, Аргентины и других государств.

«Мы развиваемся, и есть цель развиваться все больше и больше. Сыграть на «Арене Химки» — большое подспорье. Тут были и чемпионства ЦСКА, и матчи Лиги чемпионов. Привезти свой турнир на этот стадион — мечта», — поделился спортсмен.

Он добавил, что этот кубок — искренние переживания детей за результат, голы, сейвы.

«В моем детстве такого не было», — признался голкипер.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной РФ он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

