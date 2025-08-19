Стала известна судьба Карпина в «Динамо»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб не собирается увольнять главного тренера команды Валерия Карпина, передает «Матч ТВ».

«Что за вопросы вы задаете? Прошло только семь матчей. Контракт с тренером заключен не на семь игр. Мы поддерживаем тренера и понимаем, что команде нужно время», — сказал Пивоваров.

17 августа «Динамо» уступило московскому ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «ВТБ Арена» 17 августа, завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев.

В начале первого тайма забитыми мячами отметились игроки ЦСКА Матеус Алвес и Милан Гаич. Матвей Кисляк под занавес первой половины матча довел счет до разгрома. Денис Макаров сразу после перерыва отыграл один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА идет на третьем месте, набрав 11 очков. «Динамо» занимает 12-е место, набрав пять баллов. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 очков.

Ранее в «Динамо» высказались о работе Карпина в клубе.