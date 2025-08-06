Иностранный клуб отказался подписывать футболиста из-за фанатов

Немецкий футбольный клуб «Фортуна», выступающий во втором дивизионе, отказался от приобретения нападающего сборной Израиля Шона Вайсмана из-за фанатов. Об этом решении команда сообщила в социальной сети X (ранее Twitter).

Известно, что клуб внимательно изучил кандидатуру 29-летнего игрока «Гранады», но решил его не подписывать.

Израильское издание Haaretz сообщает, что причиной стали публикации в социальных сетях футболиста с призывами бомбить Газу после нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Позднее агент говорил, что эти публикации делал менеджер игрока.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отправил лучшего бомбардира РПЛ в аренду из-за лудомании.