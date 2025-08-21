На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Агент Сперцяна: «Саутгемптон» гораздо привлекательнее «Краснодара»

Александр Вильф/РИА Новости

Вадим Оганян, агент футболиста «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, отреагировал на возможный трансфер своего клиента в »Саутгемптон». отметив, что клуб из английского Чемпионшипа гораздо привлекательнее «Краснодара», передает Sport24.

«Если сравнивать «Краснодар» с «Саутгемптоном», английский клуб гораздо привлекательнее по всем параметрам. Начиная от трансферной стоимости команды и уровня лиги и заканчивая логистикой и доступностью», — сказал Оганян.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». В прошлом сезоне он помог команде впервые в истории стать чемпионом России. В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Эдуард провел 28 матчей, забил 11 мячей и сделал семь результативных передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года.

Ранее легенда сборной России обещал помочь Сперцяну перед переходом в Англию.

