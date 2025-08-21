Губерниев сравнил уровень жизни в России и Сингапуре

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что уровень жизни в Сингапуре выше, чем в России, передает «ВсеПроСпорт».

«Мы были в Сингапуре на чемпионате мира по водным видам, могу сказать, что уровень жизни там выше, чем в России как факт. Надо стремиться, чтобы экономика своей собственной страны росла», — сказал Губерниев.

Россияне заняли четвертое место в медальном зачете по итогам чемпионата мира по водным видам спорта. В их активе 18 наград: шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые.

Российские спортсмены выступали на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них был наложен ряд ограничений. В частности, им нельзя было публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь шла о национальном флаге.

