«Для «Динамо» это счастье»: агент о поражении от ЦСКА со счетом 1:3

Агент Селюк: я хочу сказать, что 1:3 для «Динамо» от ЦСКА – это счастье

Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал «игрой по счету» поражение московского «Динамо» от столичного ЦСКА в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Я хочу сказать, что 1:3 для «Динамо» от ЦСКА – это счастье. Да, «бело-голубые» во втором тайме больше били по воротам, но хочу сказать такому мастеру, как Карпин, это была игра по счету. Понятно, если одна команда выигрывает, она сохраняет счет. Вот и все», — сказал Селюк.

«Динамо» на своем поле проиграл столичному ЦСКА со счетом 1:3. В начале первого тайма забитыми мячами отметились игроки ЦСКА Матеус Алвес и Милан Гаич. Матвей Кисляк под занавес первой половины матча довел счет до разгрома. Денис Макаров сразу после перерыва отыграл один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА идет на третьем месте, набрав 11 очков. «Динамо» занимает 12-е место, набрав пять баллов. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 очков.

В следующем матче ЦСКА сыграет на своем поле с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени. «Динамо» 23 августа на своем поле сыграет с нижегородским «Пари НН». Встреча пройдет 23 августа. Команды выйдут на поле в 20:45 по московскому времени.

Ранее ЦСКА объявил о подписании бразильского футболиста.