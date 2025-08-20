ISU внес российских фигуристов в заявку на квалификационный турнир ОИ-2026

ISU внес фигуристов Гуменника и Петросян в заявку отборочного турнира ОИ-2026

Международный союз конькобежцев (ISU) внес российских фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника в списки на квалификационный турнир к зимним Олимпийским играм — 2026.

Также в заявке числятся Владислав Дикиджи и Алина Горбачева — как запасные. Они выйдут на лед только в случае травмы основных спортсменов.

20 декабря Международный союз конькобежцев разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. В мае стало известно, что у фигуристов допуск получили только одиночники, ISU не допустил спортивные пары и танцевальные дуэты. Нейтральный статус получили Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Аделия Петросян и Алина Горбачева.

В танцевальных дуэтах от России были поданы Александра Степанова / Иван Букин (основа), Василиса Кагановская / Максим Некрасов (запас), а в спортивных парах Анастасия Мишина / Александр Галлямов (основа), Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (запас). Из-за отказа основным, нейтральный статус не смогли получить и запасные.

Квалификационный турнир пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября.

