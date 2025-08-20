На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ISU внес российских фигуристов в заявку на квалификационный турнир ОИ-2026

ISU внес фигуристов Гуменника и Петросян в заявку отборочного турнира ОИ-2026
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Международный союз конькобежцев (ISU) внес российских фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника в списки на квалификационный турнир к зимним Олимпийским играм — 2026.

Также в заявке числятся Владислав Дикиджи и Алина Горбачева — как запасные. Они выйдут на лед только в случае травмы основных спортсменов.

20 декабря Международный союз конькобежцев разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. В мае стало известно, что у фигуристов допуск получили только одиночники, ISU не допустил спортивные пары и танцевальные дуэты. Нейтральный статус получили Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Аделия Петросян и Алина Горбачева.

В танцевальных дуэтах от России были поданы Александра Степанова / Иван Букин (основа), Василиса Кагановская / Максим Некрасов (запас), а в спортивных парах Анастасия Мишина / Александр Галлямов (основа), Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (запас). Из-за отказа основным, нейтральный статус не смогли получить и запасные.

Квалификационный турнир пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября.

Ранее Татьяна Тарасова раскрыла, засудят ли российских фигуристов в отборе на ОИ.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами