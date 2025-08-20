«Всегда оставалась верной себе»: в Зале теннисной славы описали Шарапову

Пресс-служба Зала славы тенниса на своей странице в социальных сетях кратко описала карьеру бывшей первой ракетки мира Марии Шараповой, представлявшей Россию.

«Наследие, основанное на страсти, целеустремленности и упорстве. Мария Шарапова всегда оставалась верной себе. Теперь она наставница следующего поколения спортсменок, которая помогает развиваться им за пределами корта», — указано в сообщении.

Теннисистка завершила карьеру в 2020 году в возрасте 32 лет. Спортсменка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым карьерным шлемом (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (36 — в одиночном разряде).

Шарапова впервые стала матерью 1 июля 2022 года, она родила сына Теодора от Гилкса, с которым состоит в отношениях несколько лет. В 2020 году бизнесмен сделал предложение Марии, но пара пока не сыграла свадьбу. Теннисистка признавалась в интервью, что была готова к материнству и давно мечтала о рождении ребенка, поэтому была рада даже разным сложностям в период беременности.

