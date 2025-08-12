Шарапова раскрыла, почему назвала сына Теодором

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова в подкасте Served with Andy Roddick рассказала, как обращается к своему сыну Теодору, а также раскрыла, почему они с мужем — британским бизнесменом Александром Гилксом — дали сыну именно такое имя.

«Все зависит от настроения. В основном – Тео. Мы выбрали такое имя, которое звучало бы одинаково на обоих языках. Так что я обращаюсь к нему как к Теодору, когда нужно сказать что-то вроде: «Ну перестань уже». В остальное время я обращаюсь к нему как к Тео», — поделилась она.

Шарапова впервые стала матерью 1 июля 2022 года. Теннисистка признавалась в интервью, что была готова к материнству и давно мечтала о рождении ребенка, поэтому была рада даже разным сложностям в период беременности.

Шарапова завершила карьеру в 2020 году в возрасте 32 лет. Спортсменка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также теннисистка — победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде).

Ранее появилась информация, что Шарапова продает дом за $25 млн.