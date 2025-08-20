Легенда сборной России предсказал «Баварии» разгромный старт в чемпионате

Бывший нападающий сборной России, московских «Локомотива» и «Динамо», а также клуба «Мец» из чемпионата Франции Руслан Пименов заявил, что «Бавария» одержит победу над «Лейпцигом» в матче первого тура Бундеслиги, и команды забьют на двоих больше четырех мячей. Слова экс-футболиста приводит портал odds.ru.

«Бавария» начала сезон с титула, уверенно обыграв «Штутгарт» в Суперкубке Германии (матч завершился со счетом 2:1, голами в составе мюнхенцев отличились Гарри Кейн и Луис Диас. — «Газета.Ru»).

Кейн забил и забрал свой второй трофей. «Бавария» смотрится мощно, — отметил Пименов. — «Лейпциг» не попал в еврокубковую зону. Конечно, они в этом году хотят реабилитироваться. Но сразу стартовать против «Баварии» будет тяжело. Будет чистая победа «Баварии», и в каждом тайме мюнхенцы забьют по мячу».

Матч «Бавария» — «Лейпциг» состоится 22 августа. Начало матча — в 21.30 по московскому времени.

Ранее «Зенит» потребовал разъяснений по судейским решениям в матче со «Спартаком».