На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Легенда сборной России предсказал «Баварии» разгромный старт в чемпионате

Бывший футболист Пименов заявил, что «Бавария» победит «Лейпциг»
true
true
true
close
Oliver Kaelke/Defodi Images/Global Look Press

Бывший нападающий сборной России, московских «Локомотива» и «Динамо», а также клуба «Мец» из чемпионата Франции Руслан Пименов заявил, что «Бавария» одержит победу над «Лейпцигом» в матче первого тура Бундеслиги, и команды забьют на двоих больше четырех мячей. Слова экс-футболиста приводит портал odds.ru.

«Бавария» начала сезон с титула, уверенно обыграв «Штутгарт» в Суперкубке Германии (матч завершился со счетом 2:1, голами в составе мюнхенцев отличились Гарри Кейн и Луис Диас. — «Газета.Ru»).

Кейн забил и забрал свой второй трофей. «Бавария» смотрится мощно, — отметил Пименов. — «Лейпциг» не попал в еврокубковую зону. Конечно, они в этом году хотят реабилитироваться. Но сразу стартовать против «Баварии» будет тяжело. Будет чистая победа «Баварии», и в каждом тайме мюнхенцы забьют по мячу».

Матч «Бавария» — «Лейпциг» состоится 22 августа. Начало матча — в 21.30 по московскому времени.

Ранее «Зенит» потребовал разъяснений по судейским решениям в матче со «Спартаком».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Германии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами