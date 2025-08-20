На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глухой подросток сенсационно победил взрослых спортсменов на чемпионате России по автокроссу

Гонщик без слуха Садеев рассказал, что водит машину, ориентируясь на вибрации
true
true
true
close
WOODGRAND

15-летний гонщик без слуха Тимур Садеев одержал победу на чемпионате России по автокроссу среди взрослых, набрав 165 очков и обогнав ближайшего преследователя на 50 баллов. Спортсмен из Ульяновска рассказал «Газете.Ru», что управляет машиной, ориентируясь на вибрации мотора.

«Природа не дала мне слух, но зато обострила чувство осязания и одарила супер-координацией, поэтому я чувствую автомобиль как самого себя, — рассказал Садеев. — Тренируюсь я очень много: два-три раза в неделю выезжаем с отцом на трассу, дома — симулятор, а если болею — вспоминаю какую-нибудь свою реальную трассу и прохожу ее подробно в воображении, засекая время, — шлифую навыки».

Гонщик отметил, что даже в зимнее время года предпочитает тренироваться на ледяной трассе на летних шинах, чтобы затем ему было легче управлять машиной во время соревнований.

После победы на чемпионате России Садеев отправился в Чехию, где выступит на одном из этапов чемпионата Европы.

«Хотелось бы заниматься любимым делом — автокроссом на международном уровне, но при этом не тратить большие деньги, а зарабатывать автоспортом», — сказал 15-летний мастер спорта.

Ранее звезду «Формулы-1» заметили в Греции в компании двух актрис Голливуда.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами