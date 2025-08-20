Глухой подросток сенсационно победил взрослых спортсменов на чемпионате России по автокроссу

15-летний гонщик без слуха Тимур Садеев одержал победу на чемпионате России по автокроссу среди взрослых, набрав 165 очков и обогнав ближайшего преследователя на 50 баллов. Спортсмен из Ульяновска рассказал «Газете.Ru», что управляет машиной, ориентируясь на вибрации мотора.

«Природа не дала мне слух, но зато обострила чувство осязания и одарила супер-координацией, поэтому я чувствую автомобиль как самого себя, — рассказал Садеев. — Тренируюсь я очень много: два-три раза в неделю выезжаем с отцом на трассу, дома — симулятор, а если болею — вспоминаю какую-нибудь свою реальную трассу и прохожу ее подробно в воображении, засекая время, — шлифую навыки».

Гонщик отметил, что даже в зимнее время года предпочитает тренироваться на ледяной трассе на летних шинах, чтобы затем ему было легче управлять машиной во время соревнований.

После победы на чемпионате России Садеев отправился в Чехию, где выступит на одном из этапов чемпионата Европы.

«Хотелось бы заниматься любимым делом — автокроссом на международном уровне, но при этом не тратить большие деньги, а зарабатывать автоспортом», — сказал 15-летний мастер спорта.

