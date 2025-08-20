На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском клубе сделали заявление о сбежавшем с Украины футболисте

В «Чайке» рассказали, что сбежавший с Украины Роспутько адаптируется в команде
Российский клуб «Чайка» официально подтвердил, что бывший футболист украинского «Шахтера» Александр Роспутько подписал контракт с командой. Об этом в пресс-службе клуба сообщили РИА Новости.

«Да, Александр подписал контракт с нашим клубом. На текущий момент он проходит адаптацию и совсем скоро приступит к тренировкам с командой», — указали в «Чайке».

В профиле 21-летнего украинского полузащитника указано гражданство России и то, что он является игроком команды из села Песчанокопского.

13 октября 2023 года стало известно, что Роспутько после выездной встречи юношеской лиги УЕФА с бельгийским «Антверпеном» не вернулся на родину. Отмечалось, что в аэропорту была найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам футболист удалил все свои посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. Позже стало известно, что он находится в России, а отец футболиста сообщил, что Роспутько намерен получить российское гражданство. В понедельник, 23 октября 2023 года, «Шахтер» объявил о расторжении контракта с игроком в одностороннем порядке.

Ранее молодой украинский вратарь сбежал из команды.

Футбол. Чемпионат России
