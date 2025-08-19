Названы самые неудобные соперники для Чимаева

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Андрей Корешков назвал борцов самыми сложными и неудобными соперниками для россиянина Хамзата Чимаева. Его слова приводит «Советский спорт».

«Самые неудобные соперники для него — ребята, хорошо борющиеся в партере, грэпплеры. Чимаев не любит рисковать и бороться с ними. Ренье Де Риддер и Кайо Борральо могут навязать ему неплохой бой, потому что уверенно чувствуют себя на земле», — заявил Корешков.

В ночь на 17 августа представляющий ОАЭ Чимаев одержал победу южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Бой на турнире промоушена под номером 319 продлился все пять раундов, которые были заявлены судьями, и завершился победой Чимаева единогласным решением судей, оценки по запискам — 50-44, 50-44, 50-44. В этом бою он завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Новоявленный чемпион установил рекорд UFC по количеству нанесенных ударов за бой — 529, а также стал вторым спортсменом в истории UFC по времени контроля соперника в партере.

Таким образом, 31-летний Чимаев одержал 15-ю победу в ММА, на его счету нет ни одного поражения. Дю Плесси, которому также 31 год, проиграл третий бой в своей карьере, при этом выиграл он 22 поединка.

Ранее боец UFC бросил вызов Чимаеву.