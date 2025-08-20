На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пиняев раскрыл, поедет ли в европейский клуб неосновным игроком

Пиняев о переходе в европейский клуб: вторым или третьим номером не поеду
Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев заявил, что не поедет в европейский чемпионат, если ему не гарантируют игровую практику. Слова футболиста приводит Sport24.

«Сафонов? Он же провел 8 или 9 матчей в Лиге 1. Он ехал, зная, что будет конкурировать с Доннаруммой и получать игровые минуты. Если мне заведомо скажут, что я второй или третий номер и меня не собираются рассматривать как основного, я никуда не поеду», — заявил Пиняев.

23 июля «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА предложил «Локомотиву» 900 миллионов рублей, что равняется сумме отступных по контракту Пиняева.

В прошлом сезоне футболист провел за «Локомотив» 38 матчей во всех турнирах. На его счету 11 забитых мячей и восемь результативных передач. Начало сезона-2025/26 20-летний Пиняев пропустил по медицинским показаниям.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

