Павлюченкова сенсационно вылетела на старте турнира в Мексике

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, занимающая 44-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), проиграла хорватке Ане Рузич в стартовом матче турнира в мексиканском Монтеррее.

Встреча, которая продолжалась 1 час 50 минут, завершилась со счетом 6:7 (4:7), 1:6. В активе Павлюченковой шесть эйсов, семь двойных ошибок и один заработанный брейк-пойнт. Рузич сделала одну подачу навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде Рузич сыграет с итальянкой Элизабеттой Кочаретто, которая обыграла Леолию Жанжан из Франции.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

