На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Синнер отказался от продолжения борьбы в финале турнира в США, не взяв ни одного гейма

Синнер снялся при счете 0:5 в финале турнира в Цинциннати против Алькараса
true
true
true
close
Yves Herman/Reuters

Итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий первую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), снялся с финала турнира в Цинциннати против испанца Карлоса Алькараса.

Встреча продолжалась 23 минуты. При счете 0:5 в первом сете Синнер отказался от продолжения борьбы. За это время итальянец успел сделать один эйс и совершить две двойных ошибки. На счету Алькараса одна подача навылет, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После этого турнира Синнер останется первой ракеткой мира — у него 11480 очков. У идущего вторым Алькараса 9590 баллов.

16 августа Синнер отметил свой 24-й день рождения.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Карен Хачанов стал первой ракеткой России.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами