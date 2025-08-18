Синнер отказался от продолжения борьбы в финале турнира в США, не взяв ни одного гейма

Синнер снялся при счете 0:5 в финале турнира в Цинциннати против Алькараса

Итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий первую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), снялся с финала турнира в Цинциннати против испанца Карлоса Алькараса.

Встреча продолжалась 23 минуты. При счете 0:5 в первом сете Синнер отказался от продолжения борьбы. За это время итальянец успел сделать один эйс и совершить две двойных ошибки. На счету Алькараса одна подача навылет, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После этого турнира Синнер останется первой ракеткой мира — у него 11480 очков. У идущего вторым Алькараса 9590 баллов.

16 августа Синнер отметил свой 24-й день рождения.

