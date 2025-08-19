На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Клуб НХЛ выведет из обращения номер легендарного российского хоккеиста

«Детройт» выведет из обращения номер хоккеиста Федорова
true
true
close
РИА Новости

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» выведет из обращения номер 91, под которым выступал российский хоккеист Сергей Федоров. Об этом сообщает пресс‑служба клуба.

«Я невероятно благодарен за эту огромную честь. Спасибо всем, кто связан с организацией «Ред Уингз». Мне посчастливилось быть частью незабываемых поколений клуба. Воспоминания, связанные с этим временем останутся со мной навсегда», — заявил Федоров.

Ожидается, что свитер с 91-м номером будет торжественно поднят под своды арены 12 января 2026 года.

Федоров выступал за «Детройт» с 1990 по 2003 год. Вместе с командой он три раза выиграл Кубок Стэнли. В 1994 году первым из европейских игроков стал обладателем трофея самому ценному игроку сезона — «Харт Трофи». В НХЛ Федоров набрал 1179 очков в 1248 матчах.

4 февраля 2025 года Международная федерация хоккея (IIHF) вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

Ранее сообщалось, что три российских хоккеиста вошли в список лучших игроков клуба НХЛ в истории.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами