Клуб НХЛ выведет из обращения номер легендарного российского хоккеиста

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» выведет из обращения номер 91, под которым выступал российский хоккеист Сергей Федоров. Об этом сообщает пресс‑служба клуба.

«Я невероятно благодарен за эту огромную честь. Спасибо всем, кто связан с организацией «Ред Уингз». Мне посчастливилось быть частью незабываемых поколений клуба. Воспоминания, связанные с этим временем останутся со мной навсегда», — заявил Федоров.

Ожидается, что свитер с 91-м номером будет торжественно поднят под своды арены 12 января 2026 года.

Федоров выступал за «Детройт» с 1990 по 2003 год. Вместе с командой он три раза выиграл Кубок Стэнли. В 1994 году первым из европейских игроков стал обладателем трофея самому ценному игроку сезона — «Харт Трофи». В НХЛ Федоров набрал 1179 очков в 1248 матчах.

