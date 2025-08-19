В «МЮ » считают, что команда на правильном пути, несмотря на поражение от «Арсенала»

Игрок «МЮ» Каземиро о поражении от «Арсенала»: мы на правильном пути

Футболист «Манчестер Юнайтед» Каземиро заявил, что команда находится на правильном пути, несмотря на поражение от лондонского «Арсенала» в матче перового тура Английской премьер-лиги (АПЛ) от лондонского «Арсенала», передает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на Beinsports.

«У нас были хорошие моменты, но результата нет. Думаю, команда нашла правильный путь. За последние несколько лет мы добрались до нескольких финалов, но пока не хватает победы», — сказал Каземиро.

Встреча, которая прошла в Манчестере завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил футболист «Арсенала» Риккардо Калафьори. Он отличился на 13-й минуте.

В следующем туре «Арсенал» сыграет с «Лидсом». Встреча состоится в Лондоне 23 августа. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Фулхэмом». Матч пройдет 24 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

