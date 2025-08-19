«Чудес не бывает»: в «Динамо» высказались о работе Карпина в клубе

Глава совета директоров «Динамо» Гафин: чудес в футболе не бывает

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о работе в клубе тренера Валерия Карпина, отметив, что чудес в футболе не бывает, передает «РБ Спорт».

«Мы все вместе работаем и будем оценивать результат команды в конце сезона. Мы и не искали волшебника, чудес в футболе не бывает. Есть системная работа и ее результаты», — сказал Гафин.

17 августа «Динамо» уступило московскому ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «ВТБ Арена» 17 августа, завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев.

В начале первого тайма забитыми мячами отметились игроки ЦСКА Матеус Алвес и Милан Гаич. Матвей Кисляк под занавес первой половины матча довел счет до разгрома. Денис Макаров сразу после перерыва отыграл один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА идет на третьем месте, набрав 11 очков. «Динамо» занимает 12-е место, набрав пять баллов. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 очков.

Ранее в «Динамо» заявили о беспокойстве из-за плохой реализации моментов.