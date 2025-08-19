Россиянин Сафонов и украинец Забарный общаются в ПСЖ на русском языке

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Sport24: Сафонов и украинец Забарный общаются в ПСЖ на русском языке
Panoramic/Global Look Press/PSG

Российский футболист французского ПСЖ Матвей Сафонов общается со своим украинским одноклубником Ильей Забарным на русском языке, сообщает Sport24 со ссылкой на источник.

«Первая встреча Ильи и Сафонова состоялась вскоре после подписания контракта украинцем. На первой же тренировке они пересеклись и общались на русском языке в рамках рабочих моментов», — сказал источник.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотели купить у английского «Борнмута», отказывался переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, но затем подписал контракт с командой.

Ранее сообщалось, что Сафонов и Забарный стали хорошими друзьями.

Футбол. Чемпионат Франции
