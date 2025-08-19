В Новосибирске футбольный тренер ударил судью

В Новосибирске тренер местной »Гудауты» Алексей Приходько ударил судью Артема Петренко во время матча с «Прогрестором», сообщает Sport Baza.

Инцидент произошел 13 августа. На 72-й минуте матча футболистам и главному тренеру «Гудауты» показалось, что арбитр не зафиксировал офсайд. Игрок «Гудауты» эмоционально высказал претензии судье. Арбитр показал футболисту желтую карточку, после чего на поле выбежал Приходько и ударил судью пинком. Также тренер словестно оскорбил арбитра.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

