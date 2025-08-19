Российская теннисистка одержала победу на старте турнира в США

Российская теннисистка Людмила Самсонова, занимающая 18-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла во второй круг турнира в Кливленде, обыграв представительницу США Каролин Доулхайд.

Встреча, которая продолжалась 1 час 59 минут, завершилась со счетом 6::4, 7:6 (7:2). В активе Самсоновой пять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-поинта из шести. Доулхайд сделала три подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из девяти.

В следующем раунде Самсонова сыграет с победительницей матча Пейтон Стирнс (США) — Яфань Ван (Китай).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Янник Синнер отказался от продолжения борьбы в финале турнира в США, не взяв ни одного гейма.