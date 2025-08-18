Хачанов стал первой ракеткой России

Российский теннисист Карен Хачанов стал первой ракеткой страны согласно рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который опубликован на официальном сайте организации.

В обновленной версии Хачанов поднялся на девятую строчку. Даниил Медведев опустился на 13-е место, Андрей Рублев — на 15-е.

14 августа 29-летний россиянин снялся с «Мастерса» в 1/8 финала. В матче против немца Александра Зверева Хачанов проиграл первый сет со счетом 5:7, а во второй партии при счете 0:3 вызвал на корт врача, после чего отказался продолжать борьбу из-за повреждения.

В августе Хачанов дошел до финала еще одного «Мастерса» — в Торонто. В ночь на 8 августа он проиграл матч за трофей представителю США Бену Шелтону. Встреча, которая длилась 2 часа 48 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:5), 4:6, 6:7 (3:7).

Хачанов имеет в своем активе восемь титулов ATP. Его лучшими результатами на турнирах Большого шлема являются полуфиналы Australian Open (2023) и US Open (2022). Он пропустил летние Олимпийские игры — 2024 в Париже, хотя Международный олимпийский комитет одобрил его кандидатуру для участия.

Ранее появилась информация, что легендарная 45-летняя теннисистка сыграет на турнире Большого шлема.