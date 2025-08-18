На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Теннисист Медведев пригрозил бойкотом матчей

Теннисист Медведев заявил, что после 35 лет будет бойкотировать утренние матчи
true
true
true
close
Gonzalo Fuentes/Reuters

29-летний российский теннисист Даниил Медведев заявил, что после 35 лет намеревается бойкотировать утренние матчи на турнирах. Его слова приводит The Guardian.

«Я сказал своей команде, что в 35 лет буду просто бойкотировать матчи в 11 утра. Буду говорить: «Я не приду, снимаюсь. Простите, ребята, я не проснулся». Для меня матчи в 11 - это слишком рано, приходится вставать в 6:30. Если играешь вечером, можно проснуться в 9:00. Это безумно в психологическом плане», — заявил он.

11 августа Медведев вылетел на старте турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, проиграв во втором круге Адаму Уолтону из Австралии. Встреча, которая продолжалась 2 часа 23 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:0), 4:6, 1:6.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

Ранее Медведев объяснил поражение в стартовом матче турнира в США.

