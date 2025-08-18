Теннисист Медведев пригрозил бойкотом матчей

Теннисист Медведев заявил, что после 35 лет будет бойкотировать утренние матчи

29-летний российский теннисист Даниил Медведев заявил, что после 35 лет намеревается бойкотировать утренние матчи на турнирах. Его слова приводит The Guardian.

«Я сказал своей команде, что в 35 лет буду просто бойкотировать матчи в 11 утра. Буду говорить: «Я не приду, снимаюсь. Простите, ребята, я не проснулся». Для меня матчи в 11 - это слишком рано, приходится вставать в 6:30. Если играешь вечером, можно проснуться в 9:00. Это безумно в психологическом плане», — заявил он.

11 августа Медведев вылетел на старте турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, проиграв во втором круге Адаму Уолтону из Австралии. Встреча, которая продолжалась 2 часа 23 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:0), 4:6, 1:6.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

Ранее Медведев объяснил поражение в стартовом матче турнира в США.