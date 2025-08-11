Медведев объяснил поражение в стартовом матче турнира в США

Медведев о поражении от Уолтона в Цинциннати: я устал

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил свое поражение турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Цинциннати от австралийца Адама Уолтона. Его слова приводит YouTube-канал «Больше».

«Мне очень жарко. Физика выходит сильно на первый план. Пока я не до конца устал, матч был близкий, равный. Когда я устал, уже не мог на приеме реагировать на его подачи. Соответственно, начинал розыгрыш в позиции защищающегося. А двигаться уже не мог», — заявил Медведев.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 23 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:0), 4:6, 1:6.

Медведев сделал 18 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести. На счету Уолтона пять эйсов, три двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в следующий раунд австралийский теннисист сразится с представителем Чехии Иржи Легечкой, который обыграл Тристана Бойера из США — 4:6, 6:1, 6:4.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

Ранее сообщалось, что призовой фонд US Open — 2025 станет самым крупным в истории.