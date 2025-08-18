«Рядом были дети»: в Госдуме призвали РФС оценить поведение вратаря Лунева из-за табака

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Российский футбольный союз (РФС) должен дать оценку действиям голкипера «Динамо» Андрея Лунева, который использовал жевательный табак на трибуне. Его слова приводит РИА Новости.

«Если употребление жевательного табака разрешено, то это выглядит как неэтичное поведение Лунева во время матча. Надо не забывать, что на трибунах (рядом) находились и зрители, и дети. Я считаю, что оценку правомочности и этичности данного поведения должны дать и сам клуб, и РФС», — сказал Свищев.

Лунев пропускал матч с ЦСКА в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за повреждения, однако наблюдал за игрой с трибун. Момент с табаком попал в трансляцию.

close Кадр из трансляции матча

Встреча завершилась со счетом 3:1. В начале первого тайма забитыми мячами отметились игроки ЦСКА Матеус Алвес и Милан Гаич. Матвей Кисляк под занавес первой половины матча довел счет до разгрома. Денис Макаров сразу после перерыва отыграл один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает 12-е место, набрав пять баллов. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 очков. В следующем матче «Динамо» 23 августа на своем поле сыграет с нижегородским «Пари НН». Встреча пройдет 23 августа. Команды выйдут на поле в 20:45 по московскому времени.

Ранее в «Динамо» сообщили, что разберутся в ситуации с участием вратаря Лунева.