На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Рядом были дети»: в Госдуме призвали РФС оценить поведение вратаря Лунева из-за табака

Свищев: «Динамо» и РФС должны дать оценку этичности поведения вратаря Лунева
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Российский футбольный союз (РФС) должен дать оценку действиям голкипера «Динамо» Андрея Лунева, который использовал жевательный табак на трибуне. Его слова приводит РИА Новости.

«Если употребление жевательного табака разрешено, то это выглядит как неэтичное поведение Лунева во время матча. Надо не забывать, что на трибунах (рядом) находились и зрители, и дети. Я считаю, что оценку правомочности и этичности данного поведения должны дать и сам клуб, и РФС», — сказал Свищев.

Лунев пропускал матч с ЦСКА в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за повреждения, однако наблюдал за игрой с трибун. Момент с табаком попал в трансляцию.

close
Кадр из трансляции матча

Встреча завершилась со счетом 3:1. В начале первого тайма забитыми мячами отметились игроки ЦСКА Матеус Алвес и Милан Гаич. Матвей Кисляк под занавес первой половины матча довел счет до разгрома. Денис Макаров сразу после перерыва отыграл один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает 12-е место, набрав пять баллов. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 очков. В следующем матче «Динамо» 23 августа на своем поле сыграет с нижегородским «Пари НН». Встреча пройдет 23 августа. Команды выйдут на поле в 20:45 по московскому времени.

Ранее в «Динамо» сообщили, что разберутся в ситуации с участием вратаря Лунева.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами