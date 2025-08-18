В «Динамо» разберутся с вратарем, использовавшим жевательный табак во время матча с ЦСКА

В «Динамо» сообщили, что разберутся в ситуации с участием вратаря Лунева

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что в клубе разберутся с вратарем Андреем Луневым, который во время матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА положил под губу жевательный табак. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы обязательно разберемся в ситуации, посмотрим видео и обсудим это с самим Андреем. Если есть основание для принятия дисциплинарных мер, они будут приняты», — заявил Пивоваров.

Лунев пропускал матч с ЦСКА из-за повреждения, однако наблюдал за игрой с трибун. Момент с табаком попал в трансляцию.

Встреча завершилась со счетом 3:1. В начале первого тайма забитыми мячами отметились игроки ЦСКА Матеус Алвес и Милан Гаич. Матвей Кисляк под занавес первой половины матча довел счет до разгрома. Денис Макаров сразу после перерыва отыграл один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает 12-е место, набрав пять баллов. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 очков. В следующем матче «Динамо» 23 августа на своем поле сыграет с нижегородским «Пари НН». Встреча пройдет 23 августа. Команды выйдут на поле в 20:45 по московскому времени.

