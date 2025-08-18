На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«У нас такого быть не может»: врач ЦСКА о фото вратаря «Динамо» с табаком

Врач ЦСКА Безуглов о привычке Лунева с табаком: у нас такого нет
true
true
true
close
Кадр из трансляции матча

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о привычке голкипера «Динамо» Андрея Лунева употреблять жевательный табак, заявив, что в армейском клубе такого нет. Его слова приводит Sport24.

«Фото Лунева с табаком? В ЦСКА такого нет и быть не может», — подчеркнул он.

Лунев пропускал матч с ЦСКА из-за повреждения, однако наблюдал за игрой с трибун. Момент с табаком попал в трансляцию.

Встреча завершилась со счетом 3:1. В начале первого тайма забитыми мячами отметились игроки ЦСКА Матеус Алвес и Милан Гаич. Матвей Кисляк под занавес первой половины матча довел счет до разгрома. Денис Макаров сразу после перерыва отыграл один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает 12-е место, набрав пять баллов. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 очков. В следующем матче «Динамо» 23 августа на своем поле сыграет с нижегородским «Пари НН». Встреча пройдет 23 августа. Команды выйдут на поле в 20:45 по московскому времени.

Ранее в «Динамо» сообщили, что разберутся в ситуации с участием вратаря Лунева.

