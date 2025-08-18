У легенды UFC возникли вопросы к бою Чимаева

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Боец Тактаров предложил вернуть одну весовую категорию в UFC после боя Чимаева
Kamil Krzaczynski-Imagn Images/Reuters

Первый обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из России Олег Тактаров после титульного боя российского бойца Хамзата Чимаева выразил мнение, что промоушену надо изменить правила. Его слова приводит «Матч ТВ».

Тактаров предложил вернуть одну категорию, как это было в прошлом, когда он выступал в этой же организации в 1990-е годы. Ветеран отдал предпочтение тем, спортсменам, которые обладают реальной техникой.

«В бое же Дю Плесси и Чимаева я увидел только проходы в ноги от Чимаева. Только это чемпионское. Все, больше ничего нет. Ни ударной техники, ничего. Возможно, у Дю Плесси чемпионская выносливость… Но у меня больше вопросов после этого боя», — сказал он.

Чимаев, который представляет ОАЭ, единогласным решением судей победил южноафриканца Дрикуса Дю Плесси на турнире UFC 319 в Чикаго и завоевал чемпионский пояс в среднем весе. Новоявленный чемпион установил рекорд UFC по количеству нанесенных ударов за бой — 529, а также стал вторым спортсменом в истории UFC по времени контроля соперника в партере.

Тактаров выступал в UFC в 1990-е годы.

Ранее Чимаева отказались считать российским чемпионом UFC.

