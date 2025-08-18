ЦСКА подаст жалобу на судейство в победном матче с «Динамо»

ЦСКА обратится в ЭСК РФС по двум эпизодам в матче РПЛ с «Динамо»

Московский ЦСКА подаст жалобу с Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по двум эпизодам матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо». Об этом сообщил директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале.

«Дважды кряду необъяснимые судейские решения. Однозначно будем просить ЭСК разобраться», — написал он, прикрепив кадры из трансляции.

На игре работала бригада во главе с Кириллом Левниковым.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу ЦСКА. В начале первого тайма забитыми мячами отметились игроки ЦСКА Матеус Алвес и Милан Гаич. Матвей Кисляк под занавес первой половины матча довел счет до разгрома. Денис Макаров сразу после перерыва отыграл один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА идет на третьем месте, набрав 11 очков. «Динамо» занимает 12-е место, набрав пять баллов. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 очков.

В следующем матче ЦСКА сыграет на своем поле с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени. «Динамо» 23 августа на своем поле сыграет с нижегородским «Пари НН». Встреча пройдет 23 августа. Команды выйдут на поле в 20:45 по московскому времени.

