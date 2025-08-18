На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа основная проблема игроков «Динамо» при Карпине

Тренер Григорян: игроки «Динамо» пока не могут понять требований Карпина
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский тренер Александр Григорян заявил, что московское «Динамо», которое тренирует Валерий Карпин, потеряло в атакующих действиях по сравнению с прошлым сезоном. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Наверное, игроки пока не могут понять требований Карпина. Это сильно отражается на комбинациях. «Динамо» стало очень предсказуемой командой, а ведь раньше лидировало по забитым голам именно за счет непредсказуемых действий», — подчеркнул он.

Встреча завершилась со счетом 3:1. В начале первого тайма забитыми мячами отметились игроки ЦСКА Матеус Алвес и Милан Гаич. Матвей Кисляк под занавес первой половины матча довел счет до разгрома. Денис Макаров сразу после перерыва отыграл один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает 12-е место, набрав пять баллов. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 очков. В следующем матче «Динамо» 23 августа на своем поле сыграет с нижегородским «Пари НН». Встреча пройдет 23 августа. Команды выйдут на поле в 20:45 по московскому времени.

Карпин возглавил столичный клуб в летом 2025 года.

Ранее Карпин рассказал, как бороться с индивидуальными ошибками игроков «Динамо».

Футбол. Чемпионат России
