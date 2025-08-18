«Динамо» превзошло в два раза ЦСКА по ударам в проигранном матче

«Динамо» более чем в два раза превзошло ЦСКА по ударам в проигранном матче РПЛ

Московское «Динамо» нанесло 23 удара по воротам столичного ЦСКА в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Такую информацию опубликовал статистический оператор РУСТАТ.

Из этих 23-х ударов восемь пришлись в створ. При этом ЦСКА по воротам соперника пробил в два раза меньше — десять ударов, из которых шесть пришлись в створ. Игроки «Динамо» владели мячом 60% времени, подопечные Фабио Челестини — 40%.

Встреча завершилась со счетом 3:1. В начале первого тайма забитыми мячами отметились игроки ЦСКА Матеус Алвес и Милан Гаич. Матвей Кисляк под занавес первой половины матча довел счет до разгрома. Денис Макаров сразу после перерыва отыграл один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА идет на третьем месте, набрав 11 очков. «Динамо» занимает 12-е место, набрав пять баллов. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 очков.

В следующем матче ЦСКА сыграет на своем поле с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени. «Динамо» 23 августа на своем поле сыграет с нижегородским «Пари НН». Встреча пройдет 23 августа. Команды выйдут на поле в 20:45 по московскому времени.

Ранее Валерий Карпин рассказал, как бороться с индивидуальными ошибками игроков «Динамо».