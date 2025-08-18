Российская теннисистка не смогла выйти в финал престижного турнира

Россиянка Кудерметова проиграла Паолини и не смогла выйти в финал турнира в США

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в финал турнира серии WTA-1000 в американском городе Цинциннати.

В полуфинале российская теннисистка сражалась с представительницей Италии Жасмин Паолини. Встреча, которая продлилась 2 часа 19 минут, завершилась в трех сетах с результатом 3:6, 7:6, 3:6.

Паолини два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Кудерметовой 10 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

В матче за трофей Паолини сразится с польской теннисисткой Игой Швентек.

Кудерметова — победительница одного турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2025); победительница Итогового турнира WTA в парном разряде (2022); финалистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2021); победительница 11 турниров WTA (из них два — в одиночном разряде). В составе сборной России она выиграла Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году.

