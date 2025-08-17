Синнер вышел в финал престижного турнира в США

Итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий первую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Терренса Атмана из Франции.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:2.

В решающем матче итальянец сыграет против победителя матча Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания).

16 августа Синнер отметил свой 24-й день рождения.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка войдет в топ-30.