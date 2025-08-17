Игрок ЦСКА о новом тренере команды: у нас меняется рисунок игры

Игрок ЦСКА Абдулкадыров о тренере Челестини: у нас меняется рисунок игры

Защитник московского ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров заявил, что у команды меняется рисунок игры при новом главном тренере Фабио Челестини, передает «Советский спорт».

«Как команда ЦСКА с новым тренером? У нас немного другие требования. Рисунок игры меняется. До этого играли иначе. Сейчас немного по-другому», — сказал Абдулкадыров.

17 августа ЦСКА обыграл московское «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.

В начале первого тайма забитыми мячами отметились игроки ЦСКА Матеус Алвес и Милан Гаич. Матвей Кисляк под занавес первой половины матча довел счет до разгрома. Денис Макаров сразу после перерыва отыграл один мяч.

В следующем матче ЦСКА сыграет на своем поле с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится 24 августа. Команды выйдут на поле в 17:30 по московскому времени. «Динамо» 23 августа на своем поле сыграет с нижегородским «Пари НН». Встреча пройдет 23 августа. Команды выйдут на поле в 20:45 по московскому времени.

Ранее Валерий Карпин похвалил «Динамо» после поражения от ЦСКА.