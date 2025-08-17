Иностранный новичок «Динамо» оценил уровень РПЛ

Новичок московского «Динамо» Рубенс после поражения от московского ЦСКА назвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) хорошим турниром, передает «Чемпионат».

«В РПЛ другой уровень в сравнении с тем, как мы играем в Бразилии. Интенсивность высокая. Это другой футбол. Тебе нужно привыкать много бегать, бороться. Это хороший чемпионат», — сказал Рубенс.

17 августа «Динамо» уступило ЦСКА в матче РПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1.

В начале первого тайма забитыми мячами отметились игроки ЦСКА Матеус Алвес и Милан Гаич. Матвей Кисляк под занавес первой половины матча довел счет до разгрома. Денис Макаров сразу после перерыва отыграл один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА идет на третьем месте, набрав 11 очков. «Динамо» занимает 12-е место, набрав пять баллов. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 очков.

Ранее Евгения Медведева поделилась информацией о причинах неудачного старта «Динамо» в РПЛ.