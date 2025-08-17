В МОК оценили встречу Путина и Трампа

В Международном олимпийском комитете (МОК) рассказали, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоялась 15 августа, может повлиять на статус российских атлетов, передает «ВсеПроСпорт».

«Мы продолжаем отслеживать все события в мире, в том числе и событие на Аляске. Возможные геополитические изменения по стремлению к миру впоследствии могут повлиять на статус российских и белорусских атлетов», — сказали в МОК.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

20 марта Кирсти Ковентри была избрана главой МОК. 23 июня она официально сменила Томаса Баха, став первой в истории женщиной на этом посту. Недавно она заявила, что при рассмотрении вопроса допуска россиян на ОИ могут быть использованы те же критерии, что и для допуска на Игры в 2024 году.

Ранее Вячеслав Фетисов заявил, что России не нужны уехавшие из страны спортсмены.