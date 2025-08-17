На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МОК оценили встречу Путина и Трампа

МОК: встреча Путина и Трампа может повлиять на статус российских атлетов
true
true
true
close
Pavlo Gonchar/Global Look Press

В Международном олимпийском комитете (МОК) рассказали, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоялась 15 августа, может повлиять на статус российских атлетов, передает «ВсеПроСпорт».

«Мы продолжаем отслеживать все события в мире, в том числе и событие на Аляске. Возможные геополитические изменения по стремлению к миру впоследствии могут повлиять на статус российских и белорусских атлетов», — сказали в МОК.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

20 марта Кирсти Ковентри была избрана главой МОК. 23 июня она официально сменила Томаса Баха, став первой в истории женщиной на этом посту. Недавно она заявила, что при рассмотрении вопроса допуска россиян на ОИ могут быть использованы те же критерии, что и для допуска на Игры в 2024 году.

Ранее Вячеслав Фетисов заявил, что России не нужны уехавшие из страны спортсмены.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами