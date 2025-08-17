Дзюба не спас «Акрон» от проигрыша «Оренбургу» в РПЛ

Тольяттинский «Акрон» проиграл «Оренбургу» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Самара Арена», завершилась со счетом 1:2. Примечательно, что автором первых двух голов в матче стал один и тот же футболист — игрок «Акрона» Стефан Лончар. На 39-й минуте игры он открыл счет в матче, выведя вперед свою команду, а на 59-й минуте стал автором автогола, сравняв счет. Победный гол «Оренбурга» оформил Эмирджан Гюрлюк на 85-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Сергей Карасев.

В турнирной таблице национального первенства тольяттинская команда идет на восьмом месте, набрав шесть очков после пяти туров. «Оренбург» идет в нижней части таблицы РПЛ, команда расположилась на 12-й позиции с пятью баллами.

В следующем туре чемпионата России «Акрон» сыграет на выезде с московским ЦСКА. Встреча состоится 24 августа, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 17:30 по московскому времени. Оренбургский клуб дома примет грозненский «Ахмат» 22 августа. Начало матча — 18:00 мск.

