Сафонов и Забарный летели на Суперкубок УЕФА на соседних креслах

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов и украинский защитник команды Илья Забарный летели на соседних креслах в самолете на пути в Италию на матч Суперкубка УЕФА. Об этом сообщает сообщает Paris No Limit в соцсети X.

Поединок состоялся в итальянском городе Удине 14 августа. «ПСЖ» сразился с лондонским «Тоттенхэмом» и победил в серии послематчевых пенальти, завоевав трофей.

16 августа появилась информация, что Сафонов провел беседу с Забарным. Футболисты обсудили возникшее напряжение в раздевалке и пристальное внимание СМИ к их отношениям на фоне конфликта двух стран. Отмечается, что напряженность между игроками может сохраниться из-за того, что Сафонов — единственный футболист клуба, на которого Забарный не подписался в соцсетях.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотели купить у английского «Борнмута», отказывался переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, но затем подписал контракт с командой.

В первом туре чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет с «Нантом». Матч состоится 17 августа.

Ранее искусственный интеллект предсказал, как бы завершился бой Сафонов — Забарный в UFC.