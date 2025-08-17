На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Черчесов обратился к Рамзану Кадырову после матча «Ахмата»

Черчесов обратился к Кадырову после победы «Ахмата» над «Крыльями Советов»
ФК «Ахмат» Грозный

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов поблагодарил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова за поддержку команды. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Ну, естественно, руководитель такого масштаба... Он любит футбол, когда я здесь работал, мы часто с ним играли в футбол. Рамзан Ахматович очень любит, сам играет очень хорошо, кстати. Надеемся, что мы его будем радовать!»

16 августа «Ахмат» одержал вторую победу подряд, в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграв самарские «Крылья Советов». Кадыров присутствовал на стадионе.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат Арена», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Уже на 5-й минут грозненцы вышли вперед благодаря голу Эгаша Касинтуры. На 51-й минуте Мохамед Конате реализовал пенальти, а на 79-й — Касинтура оформил дубль. От разгрома самарцев спас гол 19-летнего Владимира Игнатенко на 85-й минуте.

В турнирной таблице РПЛ грозненский клуб с шестью баллами идет на седьмой строчке. Следующий матч «Ахмат» сыграет против «Оренбурга» на выезде 22 августа, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее «Зенит» и «Спартак» установили совместный антирекорд.

