Чимаев установил рекорд UFC в титульном поединке

Чимаев побил рекорд UFC по количеству точных ударов в поединке против дю Плесси

Российский боец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, в титульном поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси установил рекорд Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Информация об этом появилась в официальном аккаунте промоушена в социальной сети X.

Указано, что Чимаев установил рекорд UFC по количеству точных ударов в поединке.

Бой на турнире промоушена под номером 319 продлился все пять раундов, которые были заявлены судьями, и завершился победой Чимаева единогласным решением судей, оценки по запискам — 50-44, 50-44, 50-44. В этом бою он завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе.

Таким образом, 31-летний Чимаев одержал 15-ю победу в ММА, на его счету нет ни одного поражения. Дю Плесси, которому также 31 год, проиграл третий бой в своей карьере, при этом выиграл он 22 поединка.

Первый поединок в смешанных единоборствах (MMA) Чимаев провел 26 мая 2018 года. Бой завершился в начале второго раунда. Чимаев победил техническим нокаутом. До боя с Дю Плесси Чимаев выходил в октагон 26 октября 2024 года и победил австралийца Роберта Уиттакера в со-главном бою турнира UFC 308 в Абу-Даби. Поединок закончился в первом раунде, когда Чимаев заставил сдаться соперника после болевого приема.

Ранее Чимаев после завоевания титула извинился перед президентом UFC.