Российский футболист отказывается возвращаться в алжирский клуб из-за девушки

Mash на спорте: футболист Игнатьев отказывается возвращаться в алжирский клуб
Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский футболист алжирского клуба «Кабилия» Иван Игнатьев отказывается возвращаться в расположение команды после отпуска. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации канала, причиной для такого демарша стала возлюбленная игрока. Она соскучилась по России после полугода жизни в африканской стране и просит футболиста остаться дома. Игнатьев до сих пор не приехал в расположение команды, а первый тур чемпионата Алжира состоится уже 21 августа.

При этом сама девушка отрицает свою вину в таком поведении футболиста. Фанаты «Кабилии» стали массово писать ей комментарии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), после чего она опубликовала Stories, в которой призвала болельщиков успокоиться и перестать винить ее.

Игнатьев перешел в алжирский клуб 6 февраля 2025 года. До этого он выступал за армянский «Урарту». За 19 матчей футболисту удалось забить 13 мячей и сделать пять результативных передач. До этого Игнатьев играл за «Железничар», за который дебютировал в феврале 2024 года. В Сербии игрок провел семь матчей.

В России Игнатьев играл за «Локомотив», «Крылья Советов», «Рубин» и «Краснодар».

Ранее «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна сыграл вничью с «Валенсией» в матче чемпионата Испании.

Летние виды спорта
