«Реал Сосьедад» Захаряна сыграл вничью с «Валенсией» в матче чемпионата Испании

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Валенсией» со счетом 1:1 в первом туре Ла Лиги
true
true
true
close
Daisuke Nakashima/Global Look Press

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Валенсией» в первом туре нового сезона чемпионата Испании по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Месталья», завершилась со счетом 1:1. На гол Диего Лопеса на 57-й минуте гости ответили точным ударом Такефусы Кубо на 60-й минуте.

Ожидалось, что в заявку на матч попадет российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян, однако в итоговом списке его не оказалось.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». В турнире сезона-2023/24 российский футболист провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее «Барселона» разгромила «Мальорку» в матче с двумя удалениями.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
