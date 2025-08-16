«Спартак» избавляется от основного форварда

Хоккеист московского «Спартака» Николай Голдобин включен в список отказов, сообщает пресс-служба красно-белых в своем Telegram-канале.

В течение двух дней любой клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) имеет право подписать хоккеиста.

В прошлом сезоне Голдобин 74 матча, набрав 67 (24+43) очков.

«Спартак» в сезоне-2024/25 дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина. В решающей встрече серии с уфимским «Салаватом Юлаевым», которая состоялась на «Уфа-Арене», красно-белые уступили со счетом 2:3. «Салават» вышел вперед благодаря точному броску Шелдона Ремпала на 18-й минуте, а удвоил преимущество благодаря голу Владислава Ефремова на 35-й минуте. Иван Морозов на 40-й минуте обыграл одну шайбу, а Даниил Орлов на 51-й минуте сравнял счет. Победную шайбу для «Салавата» забросил, как и в прошлой игре, Алексей Василевский на 56-й минуте встречи.

Ранее рекорд Александра Овечкина назвали сумасшедшим.